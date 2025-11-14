Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Birlik KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm kahramanların saygı ve minnetle andı, Cumhuriyetin demokrasi, özgürlük ve egemenlik değerlerinin önemine işaret etti.

Birlik, meslek örgütü olarak Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı kalarak halkın sağlığına hizmet etme sorumluluğunu sürdüreceğini ifade ederek, sağlık, barış ve refah dolu bir gelecek temennisinde bulundu.