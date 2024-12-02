(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da çalıştığı hırdavatçı dükkanında garanti kapsamadığı halde mal değişimi yaparak, şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Duygu Karabulut bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Ali Aydoğanlı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cahit Necipoğlu isimli şirkette çalışan zanlının garanti kapsamadığı halde su motorlarının değişimini yaparak, şirketi 20 bin 800 TL zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 5 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde iş yerinde geriye doğru stok sayımı yapıldığını, birçok kamera incelendiğini belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ilk etapta garanti kapsamında olmayan ürünleri değiştirerek şirketi zarar uğrattığı yönünde tespit bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, stok sayımının hangi tarihe kadar yapıldığını sordu, polis 2016 yılına kadar sayım yapıldığını halen dahada şirketten temin edilen evraklarda incelemenin sürdüğünü belirtti.

Avukat, zanlının hatırlı müşteriler için parça değişimi yaptığını ve suçun bu yönde oluştuğunu ayrıca 26 Kasım’da istifa ettiğini, şikâyetin aynı gün yapıldığını, rakip bir firmada işe başlayacağı için polise şikâyet yapıldığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.