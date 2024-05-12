Bugün Anneler Günü… Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Bu özel günde, anneler ziyaret edilip verilen hediyelerle, çiçeklerle mutlu ediliyor. Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek, hatırlanıyor

-1908’den beri…

Dünyanın en önemli varlığı olarak nitelenen annelere özel günün kökeni 1908 yılına uzanıyor.

Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesini onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.

1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi, Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.

Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.

Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.