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Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendi

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Airlines'a ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan pilotun yolculuk sırasında uyuduğu anları gösteren video tepki çekti.

Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendi

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Airlines'a ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan pilotun yolculuk sırasında uyuduğu anları gösteren video tepki çekti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:32
Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendi

China Airlines'da 20 yıldır çalıştığı belirtilen kıdemli pilotun yolculuk sırasında kokpitte uyuduğu anlar sosyal medya sitelerinde paylaşıldı.

Pilotun ismi açıklanmazken, genellikle Tokyo, Okinawa, Seoul ve Hong Kong uçuşlarında görev aldığı, ayrıca pilot yetiştirme okulunda eğitimci olarak çalıştığı belirtildi.

Tepki çeken videonun kopilot tarafından çekildiği tahmin ediliyor. 

Chine Airlines olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu pilotun cezalandırılacağını, videoyu çeken kişinin kopilot olduğunun kanıtlanması halinde onun hakkında da çalışma arkadaşını uyandırmak yerine video çekmesinden dolayı işlem yapılacağını açıkladı.

PİLOTLAR GREV YAPMIŞTI

Videonun China Airlines pilotlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için gerçekleştirdiği 7 günlük grevin ardından yayınlaması dikkat çekti.

Grev nedeniyle yaklaşık 20 bin yolcunun uçuşu aksamıştı.

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