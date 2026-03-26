ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatı başlatmış; ilk gün İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Hamaney öldürülmüştü. İran, buna İsrail’e ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yaptığı misillemelerle yanıt vermiş, Hürmüz Boğazı’nı da kapatmıştı.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ticareti için kritik önemde.

Trump daha önce boğazdan gemileri ‘güvenli şekilde geçirmek için’ NATO ülkelerinden destek talep etmişti. Hatta sonra boğaza bağımlılıklarını vurgulayarak destek talebini Çin, Japonya ve Güney Kore’yle genişletmişti. Fakat birçok NATO üyesi Avrupa ülkesi, talebi birbiri ardına reddetmişti.

Trump, 17 Mart’ta da NATO ülkelerinin yardımına ‘ihtiyaçlarının’ kalmadığını ve bu yardımı da istemediklerini söylemişti.

ABD başkanı, 23 Mart’tan bu yana İran’la yeniden müzakereyi dile getirse de NATO’ya sitemini Truth Social hesabından bir açıklamayla sürdürdü:

“NATO ülkeleri, şimdi askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran’a karşı yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. ABD’nin NATO’dan hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli anı ‘asla unutmayın’!”