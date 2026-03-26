Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, kurulun başkana bilim ve teknolojide Amerikan liderliğini nasıl güçlendireceğine dair tavsiyelerde bulunacağını söyledi.

Trump tarafından atanan üyeler arasında Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, bilgisayar girişimcisi Michael Dell ve Trump'ı desteklediği bilinen ve Warner Bros'u satın alma planıyla medya patronu haline gelen yazılım milyarderi Larry Ellison da bulunuyor.

Son aylarda, teknoloji sektöründeki birçok üst düzey yönetici, Trump yönetimindeki Beyaz Saray'a daha yakın olmak için çaba sarf etti.

Trump, yeni danışma kuruluna Apple CEO'su Tim Cook ve ChatGBT sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman gibi diğer önde gelen yöneticileri de dahil etmedi.