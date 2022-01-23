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AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7

Avrupa Birliği ülkelerinin artan borç yükü, birliğin mali kriterlerine yönelik eleştirileri artırdı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2021'in üçüncü çeyreğine ait verilerine göre birçok Birlik ülkesi, kriterlerin üzerinde borç yüküne sahip.

23 Ocak 2022 Pazar 09:40
AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7

Avrupa Birliği ülkelerinde borç krizi derinleşiyor. Birkaç yıl öncesinden alarm vermeye başlayan bütçe açığı, salgının etkisiyle büyüdü.

27 birlik üyesi ülkeden 15'inin borç stokuna ilişkin mali kuralı delmesi de çare olmazken, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2021'in üçüncü çeyreğine ait rakamları bunu destekliyor. Buna göre, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yüzde 97,7.

Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa...

Yüzde 200, 7 ile Yunanistan, Birlik üyesi ülkeler arasında söz konusu oranın en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

İtalya'da söz konusu oran, yüzde 155,3; Portekiz'de yüzde 130,5;
İspanya'da yüzde 121,8; Fransa'da yüzde 116 ve Belçika'da yüzde 111,4.

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"Maastricht Kriterleri etkisini kaybetti" yorumları

Estonya, Bulgaristan ve Lüksemburg ise söz konusu dönemde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya oranının en az olduğu ülkelerin başında.

Derinleşen borç, birliğin mali disiplin göstergelerini denetleyen Maastricht Kriterlerinin etkisini kaybettiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Borçların GSYH'ye oranı yüzde 60'ı geçmemeli

Söz konusu kriterlere göre, üye ülkelerin kamu borçlarının Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya oranının yüzde 60'ı geçmemesi gerekiyor.

Ancak özellikle de koronavirüs salgınının etkisiyle birlik üyesi ülkeler, bu kuralları askıya almış ve kamu harcamalarına ağırlık vermişti.

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