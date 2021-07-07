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32 ülkede görülen Lambda varyantı nedir, belirtileri neler?

07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:15
32 ülkede görülen Lambda varyantı nedir, belirtileri neler?

Koronavirüsün Delta varyantı sebebiyle Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artarken, ilk olarak Güney Amerika'da görülen, "C.37" olarak adlandırılan Lambda varyantı da dünyada yayılmaya devam ediyor. Bu varyantın, Delta gibi daha bulaşıcı ve belirli aşılara karşı daha dirençli olabileceği düşünülüyor.

İngiliz, Brezilya veya Hint varyantından sonra da ilk kez Aralık 2020'de Peru'da tespit edilen virüsün bu mutasyonu, bugün toplam 32 ülkeye yayıldı.

Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'ne (GISAID) göre, Lambda varyantı şu ana kadar 2 bin 223 vakada görüldü.

BAZI AŞILARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Santiago'daki Şili Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, C.37 olarak da bilinen Lambda varyantının Alfa (İngiliz) ve Gama (Brezilya) varyantlarından daha hızlı enfeksiyon kapasitesine sahip olabileceğini gösterdi.

Araştırmada, "Verilerimiz ilk kez Lambda varyantının Spike proteininde bulunan mutasyonların daha fazla bulaşıcılık sağladığını ve onu CoronaVac aşısının sağladığı antikorlara karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor" ifadesi yer alıyor.

Söz konusu Çin aşısı RNA teknolojisini kullanan bir aşı değil, rekombinant proteinlerle geleneksel aşılardan biri. Şu an için başka hiçbir unsur, bu varyantın diğer aşılara karşı daha dirençli olduğunu kanıtlamış değil.

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Araştırmacılar, henüz bilim camiası tarafından değerlendirilmeyen bu çalışmada, "Bu varyantın Peru, Ekvador, Şili ve Arjantin'de hızla yayıldığını düşünürsek, Lambda'nın bir endişe verici varyantı olma olasılığının yüksek olduğuna inanıyoruz" dedi.

DSÖ: 'İLGİLENEN' BİR VARYANT

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "ilgilenilen" yeni bir varyant olarak adlandırılan Lambda varyantının Peru'da nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

DSÖ, Alfa, Delta, Beta veya Gama varyantlarını "endişe verici" kategorisine almıştı

DELTA VARYANTINI ÇAĞRIŞTIRAN MUTASYONLAR

Covid-19 Genomics direktörü Jeff Barrett'e göre Lamda varyantının bazı bilim adamlarını endişelendirmesin nedeni diğer varyantlara kıyasla oldukça sıra dışı bir mutasyonlar dizisi sunmasından kaynaklanıyor. Lamda varyantında da, Delta varyantının yüksek bulaşıcılığına katkıda bulunduğu varsayılan L452R mutasyonuna benzer "L452Q" adı verilen bir mutasyon bulunuyor.

İngiliz Sağlık Kurumu (Public Health England) Haziran sonunda varyantı "izleniyor" kategorisinde sınıflandırdı, ancak mutasyonun virüsü aşıya karşı daha dirençli veya daha bulaşıcı hale getirdiğine dair şu an için bir kanıt bulunmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 17:30
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