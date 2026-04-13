Ülkede göçmen kökenli kavramı, Alman doğmayanları veya ebeveyninden biri doğuştan Alman olmayanları tanımlamak için kullanılıyor.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2025 ‘Mikrozensus’ (mikro nüfus sayımı) verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede göçmen kökenlilerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,5 artarak 21,8 milyona ulaştı. Bu artışla birlikte, göçmen kökenlilerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 26,3 olarak kayıtlara geçti.

Polonya ve Türkiye ilk sırada

Almanya’ya göçenlerin kökenlerine bakıldığında Polonya ve Türkiye 1,5 milyonla ilk sırada. Bu ülkeleri 1,3 milyonla Ukrayna ve 1’er milyonla Rusya ve Suriye takip ediyor.

1950’den sonra Almanya’ya göç etmiş anne ve babanın burada doğan çocuklarını kapsayan ikinci kuşak göçmenlerin sayısıysa 5,4 milyona ulaştı.

Göçmen nüfusu daha genç

Destatis verileri, göçmen kökenli nüfusun genel topluma göre daha genç olduğunu ortaya koydu.

25-34 yaş aralığındaki her üç kişiden biri (yüzde 36) göçmen kökenliyken bu grubun yaş ortalamasıysa 38,2. Göçmen kökenli olmayanlarda yaş ortalaması 47,6 seviyesinde seyrediyor.

Genç göçmenlerin eğitim durumuna bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.

25-34 yaş arası göçmenlerin yüzde 33’ü akademik bir dereceye sahipken bu oran genel nüfus ortalamasına (yüzde 34) yakın seyretti. Ancak aynı yaş grubundaki göçmenlerin yüzde 36’sının herhangi bir mesleki diploması bulunmadığı ve eğitim sisteminin dışında kaldığı vurgulandı.