Örgüt, Nijerya ordusunun sivillere yönelik yanlışlıkla gerçekleştirdiği iddia edilen hava saldırılarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Nijerya'da askerlerin yanlışlıkla düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi." denilen açıklamada, derhal bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Nijerya makamlarının olayı gecikmeden ve tarafsız biçimde soruşturması gerektiği vurgulanarak, sorumluların hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Hava saldırılarının "meşru bir kolluk yöntemi olmadığı" savunulan açıklamada, bu tür güç kullanımının "hukuka aykırı ve kabul edilemez" olduğu aktarıldı.

Öte yandan ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uba, ordunun aldığı istihbarat üzerine hava operasyonu düzenlediğini belirterek, operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin teröristler için bilinen bir sığınak olduğunu ve sivil kayıplara ilişkin iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram ile mücadele kapsamında daha önce de Yobe ile Borno eyaletleri sınırındaki Jilli pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenlemişti.