15 Nisan Dünya Sanat Günü, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) kampüsünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğrencileri "Anılar Çoğaldıkça Güller Morlaşır Perdede" adlı gösteriyi sahneledi.

Sevim Burak'ın Pencere isimli kitabından projelendirilen kısa gösteride, seyirciyi de içine alan interaktif bir performans sergilendi. Ersen Çıkı tarafından projelendirilen, yönetmenliğini Dr. Güneş Kozal’ın yaptığı gösteride Ersan Çıkı, Selin Çolak ve Yalın Doğasal rol aldı.

Gösterinin ardından etkinlikler, ünlü Kıbrıslı Türk oyuncu Osman Alkaş ile gerçekleştirilen “Sanatın Sahnesinde” başlıklı söyleşiyle devam etti. Söyleşi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Osman Alkaş'a üniversite atölyelerinde üretilen hediyesini takdim etti.

Söyleşi, üniversitenin YouTube, Facebook ve LinkedIn kanallarından izlenebilir.