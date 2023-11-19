Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünkü ziyaretinin ardından Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni “ölüm bölgesi” olarak tanımladı.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, İsrail ordusu tarafından işgal edilip tahliye edildikten sonra hastanede bir saat boyunca incelemelerde bulundu.

BBC Türkçe Servisi’nde yer alan habere göre ekip, bombardıman ve silah ateşine dair kanıtlar gördüklerini ve hastanenin girişinde 80 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtilen bir toplu mezar gözlemlediklerini söyledi.

İsrail ordusunun birkaç gün önce baskın düzenleyip arama yaptığı hastaneden dün yüzlerce kişinin yürüyerek çıktığını gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

İsrail ordusu son günlerde "Hamas'ı hedef alan operasyon" olarak tanımladığı harekat kapsamında hastaneye baskınlar düzenledi; ancak Hamas'ın hastane altındaki tünelleri merkez olarak kullandığı iddiasını destekleyecek somut kanıtlar sunmadı.