BBC’nin haberine göre Kurban Bayramı için Mali’ye giden bir kafile, Nijer ile Cezayir arasındaki geçiş noktası Assamaka yakınında kamyon arızası nedeniyle günlerce mahsur kaldı. Araç tamir edilemeyince susuzluk nedeniyle 51 kişilik kafiledeki 49 kişi yaşamını yitirdi.

İki kişi çölü aşarak 80 kilometre uzaktaki Assamaka’ya ulaşıp yetkililere durumu bildirdi.

Cesetler kamyonun altında ve çevresinde bulundu. Kurbanlar, kurtarma ekibince topluca gömüldü.

Sahra Çölü, Batı Afrika’nın dört bir yanından Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için önemli bir geçiş koridoru. Göçmenler, tehlikeli yolculuğun getirdiği risklere meydan okuyor.