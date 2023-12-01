Sağlık Bakanlığı, ülkemizde 1 Ocak - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 45 kişide HIV saptandığını ve bu kişilerin 23’ünün KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Bakanlık, KKTC vatandaşlarının tümünün erkek, diğer hastaların ise 8’inin kadın, 14’ünün ise erkek olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün, HIV/AIDS konusunda dikkat çekmek ve farkındalığını artırmak amacıyla 1988 yılında 1 Aralık tarihini Dünya AIDS Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak HIV/AIDS hakkında bilgi paylaştı.

Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak, HIV virüsünün dünyada şu ana kadar yaklaşık 40,4 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, dünyada 2022'nin sonunda tahminen 39 milyon HIV pozitif kişi mevcut. 2022’de 630 bin kişi HIV ile ilişkili nedenlerden yaşamını kaybederken, 1,3 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalandı.

-HIV nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle:

"HIV (Human Immunodeficiency Virus) nedir? Türkçe’de ‘’İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsü’’ vücudun bağışıklık sistemine saldıran bir enfeksiyondur. Bu virüsü taşıyan kişiler “HIV pozitif” olarak tanımlanır. Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS), bağışıklık sistemini zayıflatmasından hastalığın en ileri aşamasıdır.

HIV nasıl bulaşır? Korunmasız her türlü cinsel temas, müşterek kullanılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan ve kan ürünlerinin verilmesiyle bulaş olabilmektedir. Ayrıca, anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bunlarla birlikte dövme veya piercing gibi işlemlerde bulaş yaşanabilmektedir.

HIV hangi yollar ile bulaşmaz? HIV enfeksiyonu, HIV pozitif şahıslarla aynı iş ortamında çalışmakla, aynı okula gitmekle, sosyal ilişkilerle, sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal – kaşığı, aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla, sivrisinek ısırmasıyla, böcek sokmasıyla ter ile bulaşmaz.

HIV önlenebilir bir hastalık mı? HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır. Korunma tedbirleri tedaviden daha etkili ve ucuzdur. En yaygın görülen bulaşma biçiminin cinsel temas olması nedeni ile tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir. Ülkemizde kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı koruma amacı ile tüm kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmekte ayrıca organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testler yapılmaktadır.

HIV tanısı nasıl konur? Ülkemizde tüm devlet hastanelerinde HIV testi yapılabilmektedir. Tek yapmanız gereken enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmaktır. Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemine göre, HIV/AIDS vakalarının bildirimi zorunlu olmakla birlikte teşhis konulan hastaların bildirimleri isim belirtilmeden, kod kullanarak yapılmaktadır.

Erken dönemde ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler hastalık oluşmadan yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

Pişman olmamak için tedbir alın!"