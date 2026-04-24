Rum hayvancıların, şap hastalığı nedeniyle yaşanan itlaflara son verilmesi talebiyle dün Larnaka’daki Rizoelia çemberinde yaptıkları protesto eylemi bugünkü Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum hayvancıların eylemiyle, stratejik öneme sahip Rizoelia çemberinin dün çatışma alanına dönüştüğünü yazılar.

Rizoelia çemberinin saat 11.00 itibarıyla savaş alanını anımsattığını yazan gazete hayvancıların çemberi tamamen kapattığını, bu durumunda da yüzlerce sürücünün saatlerce yolda mahsur kalmasına yol açtığını belirtti.

En çarpıcı olayın ise trafik sıkışıklığından kurtulmak için elinde bebeği ile çembere yaya olarak giren bir babanın görüntüsü olduğuna dikkat çeken gazete çemberden geçmeye çalışan vatandaşlarla hayvancılar arasında olay yaşandığını belirtti.

Protesto eyleminin, gayriresmi AB zirvesi için liderlerin Güney Kıbrıs’a gelmesiyle başladığını belirten gazete polisin, zirvenin yapılacağı Ay Napa marinasına liderleri yönlendirmek için alternatif yolların kullanılmasını sağladığını yazdı.

100’den fazla polisin, protesto alanında alarm halinde bulunduğunu yazan gazete polisin, güvenlik şeridini açmaya çalışma çabasının ise hayvancıların engeline takıldığını, hayvancıların eylemleri şiddetlendirecekleri yönünde tehdit savurduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi haberi “Rizoelia’da Kaos” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesi “Rizoelia’da Suvla(Şiş Kebap), Ay.Napa’da Resmi Yemek” başlığıyla haberi verirken hayvancıların, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda hiçbir yere gitmeyecekleri uyarısında bulunduklarını belirtti.

Hayvancıların araçlarının içerisinde Rizoelia çemberinde sabahlayacakları tehdidinde de bulunduğunu belirten gazete Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in olay yerine gelmesi ve “ben, sizin güvenliğiniz için buradayım, hükümet konuları ele alacak” şeklinde açıklama yapması üzerine, hayvancıların buna tepki gösterdiğini ve bunun üzrine Adalet Bakanı Fitiris’in bölgeden uzaklaştığını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu ise anlaşmazlık konularına köprü kurabilmek ve eylemi sonlandırmak adına hayvancıların temsilcileriyle görüşmeye çalıştı.

Tarım Bakanı ile hayvancılar arasındaki görüşmenin ardından, hayvancıların temsilcisi Stella Petru “maalesef tedbirlerin artırılacak” ifadesini kullandı.

Petru, bakanla uzun saatler süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini, birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Tarım Bakanının, eylemin sonlandırılmasını talep ettiğini söyleyen Petru en büyük talepleri olan itlafların sonlandırılmasının onay görmediğini, hayvancılara taleplerinin kabul edilmediğini ifade etti.

Gazete eylemin yapıldığı olduğu Rizoelia çemberine bağlı yolların kapalı kalacağını, polisin alternatif yolların kullanılması yönünde açıklama yaptığını da yazdı.

-Eylemcilerden biri bebeğini beslemesi için Adalet Bakanına uzattı

Alithia gazetesi haberle ilgili bir başka başlık altındaki haberinde eylemcilerden birinin, bebeğini beslemesi için Adalet Bakanı Konstantinos Fitiris’e uzattığını yazdı.

Yolların açılması talebiyle eylem yerine gelen Fitiris’e, bir eylemcinin bebeğini uzatarak “bebeğimi beslemeniz için size veriyorum” dediğini yazan gazete aynı şahsın bakana dönerek “hayvanlarımız aç, bebeklerimiz de aç, bizleri öldürüyorsunuz, bebeğimi besleyin” dediğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise haberi “Hayvancıların Öfkesi Taştı ve Yolları Kapattılar…Şap Hastalığı Dört Nala Gidiyor” başlıklarıyla aktardı.

Gazete haberinde ayrıca hayvancılar ile Tarım Bakanlığı arasındaki istişarelerin geç saatlere kadar sürdüğünü de yazdı.

Rum haber kaynakları ve internet siteleri ise bugünkü yayınlarında hayvancıların Rizoelia çemberinden çekildikleri ve trafiğin normal seyrine döndüğünü yazdılar.

Habere göre hayvancıların temsilcisi Stella Petru yaptığı açıklamada tedbirlerin artırılması üzerine yeni planlar yapacaklarınını duyurdu.

-Şap hastalığı konusundaki gelişmeler

Alithia gazetesi şap hastalığı görülen, Lefkoşa’nın güneyindeki ve Larnaka’daki toplam çiftlik sayısının 104’e ulaştığını yazdı.

Habere göre 13 inek; 88 küçükbaş hayvan ve 3 domuz çiftliğinde şap hastalığı görüldü.

Kayıtlı küçükbaş hayvan sayısının yüzde 8.1’ine denk gelen 37 bin küçükbaş hayvanın itlaf edildiğini yazan gazete inek nüfusunun yüzde 2.8’ine denk gelen 2 bin 200 ve domuz nüfusunun yüzde 7’sine denk gelen 21 bin domuzun bugüne kadar itlaf edildiğini belirtti.