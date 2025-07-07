Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, (DÜÇ) kasaplık koyun, kuzu ve oğlak satışı yapacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada tekliflerin en geç 10 Temmuz Perşembe saat 11.00’e kadar, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğin'deki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtildi. Satışlar kapalı zarf yöntemi ve canlı ağırlık üzerinden yapılacak.

Taban fiyatları; Kuzu 299 TL/kg, koyun 180 TL/kg, oğlak 290 TL/kg olarak açıklandı.

50 baş kasaplık kuzu, 25 baş kasaplık koyun, 60 baş kasaplık oğlak satışa sunulacak. Ödemeler peşin veya banka teminatlı çekle yapılacak.

İhaleyi kazananların en geç 15 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda olduğu, alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.