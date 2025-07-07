26 Temmuz’daki Londra lansmanı sonrası Londra (Stansted)–Ercan gidiş-dönüş bileti 250 euro olacak

AJet’in Türkiye- KKTC seferleri 6 bin TL’yi aşmayacak fiyatlarla yapılacak, Türkiye’nin büyük şehirlerine düzenli "shuttle" uçuşları düzenlenecek

KKTC, Türk Hava Yolları (THY) ve A Jet arasında "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında

bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca, AJet’in Türkiye-KKTC seferleri 6 bin TL’yi aşmayacak fiyatlarla gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin büyük şehirlerine düzenli shuttle uçuşları yapılacak.

Proje kapsamında ayrıca 26 Temmuz’da Londra’da yapılacak lansmanın ardından Londra (Stansted)–Ercan arasında gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 euro olacak.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen törenle imzalanan protokole Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda Başbakan Ünal Üstel ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat imza koydu.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY ve AJet yetkilileri, turizm ve ticaret sektörü temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

- Tatar: “Proje KKTC için önemli bir adım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, projenin KKTC için önemli bir adım olduğunu belirterek Başbakan Ünal Üstel’e, hükümete, Türk Hava Yolları’na ve AJet’e teşekkür etti.

KKTC’nin havacılık ve turizm geçmişine değinen Tatar, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kurulmasından Asil Nadir dönemindeki girişimlere kadar yaşanan deneyimlerin ülkenin havacılık tecrübesini zenginleştirdiğini söyledi.

- “Bugün, turizmde rekabet gücünü artıracak yatırımlar açısından tarihi bir gün”

Bugünün, turizmde rekabet gücünü artıracak yatırımlar açısından tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’nin son yıllarda yapılan yatırımlar ve projelerle cazibesini artırdığını ifade etti.

- “Öngörülen yolcu ve uçuş sayıları önemli bir büyümeye işaret ediyor”

Ercan Havalimanı’ndaki yeni terminal yatırımı sayesinde uçuş ve yolcu trafiğinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Tatar, 2025 yılı için öngörülen yolcu ve uçuş sayılarının önemli bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Tatar, İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekte bir merkez haline geldiğini ve KKTC’nin bu bağlantılardan yararlandığını dile getirerek, uluslararası alanda KKTC’nin görünürlüğünü artıracak bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

İngiltere’den doğrudan uçuşlara yönelik uzun süredir verilen mücadeleye dikkat çeken Tatar, bu yönde diplomatik temasların sürdüğünü ve direkt uçuş ile ticaretin insan hakları açısından bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

- “Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas” KKTC’nin resmi politikasıdır

“Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas” hedeflerinin KKTC’nin resmi politikası olduğunu belirten Tatar, karşı tarafın federal bir yapı dayatmaya çalıştığını ve bunun KKTC’nin güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Ada Kıbrıs projesinin bu bağlamda KKTC’ye moral ve heyecan verdiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğine teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Üstel: “Uzun süredir hayali kurulan bir projeyi gerçeğe dönüştürmekten memnuniyet duyuyoruz”

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında uzun süredir hayali kurulan bir projeyi gerçeğe dönüştürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstel, “Bugün önemli bir adım atıyoruz. Kıbrıs Türkü geçmişte büyük baskı ve ambargolar altında varoluş mücadelesi verdi. 1974 Mutlu Barış Harekâtı’yla özgürlüğüne kavuştu ve o günden bu yana Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yoluna devam etti” dedi.

- “Mücadeleyi bırakmadık”

Rum tarafının uzun yıllardır KKTC’nin turizmini, eğitimini ve ekonomisini baskı altında tutmak için her türlü engeli çıkardığını belirten Üstel, buna rağmen iş insanlarının, turizmcilerin, sanayicilerin ve halkın mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

Dünya kamuoyunun Kıbrıs Türkü’nün uğradığı baskı ve haksızlıklara sessiz kaldığını ifade eden Üstel, “Bugün de benzer şekilde uluslararası kuruluşlar Gazze’de yaşananlara karşı sessiz. Biz bunların hepsini yaşadık. Hâlâ ambargolarla, sporda gençlerimizin ve turizmde insanımızın mağdur ediliyor” dedi.

İngiltere pazarının KKTC için önemli olduğuna işaret eden Üstel, Avrupa’dan KKTC’ye gelen yolcuların İstanbul, Ankara veya İzmir’de aktarma yapmak zorunda kalmasının maliyet ve zaman açısından dezavantaj yarattığını söyledi.

- “Kıbrıslı Türkleri vatanlarına daha kolay ulaştıracağız”

Üstel, 26 Temmuz’da Londra’da yapılacak lansmanla birlikte Londra (Stansted)–Ercan hattında günde üç AJet seferi düzenleneceğini ve bilet fiyatının 250 euro olacağını açıklayarak, böylece Kıbrıslı Türklerin vatanlarına daha kolay ulaşacağını ve İngiliz turistlerin yeniden KKTC’yi tercih etmesinin sağlanacağını vurguladı.

- İstanbul–Ercan hattında 6 bin TL üst sınırı

İstanbul–Ercan hattında da AJet markasıyla gerçekleştirilecek seferlerin 6 bin TL’yi aşmayan fiyatlarla yapılacağını belirten Üstel, “Maksimum üst sınır 6 bin TL olacak. Uçaklar Ada Kıbrıs logosuyla hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Bu fiyat politikasının turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Üstel, satışların mevcut ofislerden sürdürüleceğini ifade etti.

Diğer hava yollarının kendi fiyat ve sefer planlamalarını yapacağını da belirten Üstel, 26 Temmuz’daki Londra lansmanının ardından İngiltere-KKTC seferlerinin başlayacağını ve bu projenin ülke ekonomisini ve turizm gelirlerini büyütmek için önemli bir adım olacağını vurguladı.

- Üstel’den projeye katkı koyanlara teşekkür

Üstel, konuşmasının sonunda projeye katkı koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ve emeği geçen tüm iş insanlarına teşekkür ederek projenin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

- Bolat: “Ada Kıbrıs projesine destek vermekten gurur duyuyoruz”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olarak Ada Kıbrıs projesine destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Projeyi iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve ortak geleceğe inancın somut bir göstergesi olarak gördüklerini belirten Bolat, AJet markasıyla KKTC’ye yönelik seferlerde 6 bin TL’yi aşmayan fiyat politikasının uygulanacağını, İstanbul–KKTC hattında her gün iki özel seferle toplamda günde yedi uçuş gerçekleştirileceğini açıkladı.

- “Londra–Ercan hattında gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 euro olarak uygulanacak”

26 Temmuz’daki Londra lansmanı sonrası Londra–Ercan hattında gidiş-dönüş bilet fiyatının 250 Euro olarak uygulanacağını belirten Bolat, bu kampanyayla KKTC’nin İngiltere’de daha iyi tanıtılacağını söyledi.

- “Kardeş vatan” vurgusu ve turizm hedefi

KKTC’nin yalnızca bir destinasyon değil, ortak tarih ve kültüre sahip bir kardeş vatan olduğunu vurgulayan Bolat, THY olarak Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası turizmde güçlü bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ada Kıbrıs markasıyla AJet filosundaki uçaklara özel logo yerleştirildiğini, KKTC’li gençlerin kabin memuru olarak istihdam edileceği projelerin sürdüğünü belirten Bolat, adada bir hizmet ihracatçıları meclisi kurulması yönünde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Tören, protokole imzaların atılması ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.