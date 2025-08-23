Vadili'de dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı; Gazimağusa-Karpaz ana yolunda alkollü içki tesiri altında kaza yapan bir kişi ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Vadili’de dün 13.30 sıralarında Albay Feridun Öztürk Caddesi’nde, Veli Seçkin (E-28) yönetimindeki MK 892 plakalı motosikletle seyrederken Vadili İlkokulu önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptı. Yaralanan Seçkin, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol köprücük ve kaburga kemiği kırığı nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, kendi isteği ile taburcu edildi.

-Alkollüyken kaza yapan şahıs tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz anayolunun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, dün akşam 21.00 sıralarında Takhir Alekseevich İzmailov (E-20) 104 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZVR 014 plakalı araçla Gazimağusa istikametinde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan dışarıya çıkan araç çelik bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü İzmailov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.