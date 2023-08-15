Dün sabah hayata gözlerini yuman Kıbrıs Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü, bugün İsmail Safa Camii’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

69 yaşında hayatını kaybeden Ergüçlü, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhüman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, iş adamları, basın camiası, Ergüçlü ailesinin akrabaları, Kıbrıs’ın her iki tarafından ve yurt dışından dostları katıldı.

Ergüçlü ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, cenaze namazının ardından tabutu omuzlarda taşınarak Ergüçlü’nün toprağa verilmesiyle tamamlandı.

Ergüçlü için sabah saatlerinde uzun yıllar görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde de törenler düzenlendi.