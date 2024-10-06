Cenevre, 6 Ekim 24 (TAK): Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gibi
sağlık sisteminin sistematik olarak yıkımına daha önce hiç tanık olmadığını
belirtti.
Harris, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik
başlattığı ve bir yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü saldırıların sağlık
sistemine etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'nin sağlık sistemine yönelik aralıksız ve acımasız
bir yıla tanık olduğunu söyleyen Harris, "Sağlık sistemi neredeyse tamamen
yok oldu. Gazze'deki sağlık tesisleri fiziksel hasar nedeniyle tehlikeye girdi.
Binaların hepsi hasarlı. Bir şekilde hasar görmeyen bir hastane veya sağlık
merkezi yok." dedi.
Harris, hastanelerin yakıt bulmakta da zorlandığını
kaydederek, sağlık merkezlerinin hayat kurtaran hizmetleri vermek için yeterli
elektriğe sahip olmadığını söyledi.
Hastanelerin tıbbi malzeme konusunda da eksiklikleri
olduğunu belirten Harris, "Tüm sağlık malzemeleri tükeniyor. Bu
malzemeleri Gazze'ye ulaştırmak çok zor. Sadece Gazze'ye ulaştırmak değil, aynı
zamanda altyapıya verilen zarar ve güvenlik riski nedeniyle sağlık tesislerine
ulaştırmak da çok zor. Gazze çok tehlikeli bir yer." dedi.
Harris, bu süreçte DSÖ'nün birçok yardım misyonunun
(İsrail tarafından) engellendiğini veya reddedildiğini kaydederek, yardım
ekiplerinin saatlerce kontrol noktalarında bekletildiğini ve gitmek istedikleri
yere ulaşamadığını bildirdi.
Saldırılar sırasında yüzlerce sağlık çalışanının da
öldürüldüğünü vurgulayan Harris, bu kişilerin sadece hayat kurtarmak için
çalışmalar yürüttüğünü ve savaşın tarafı olmadığını bildirdi.
Harris, Gazze'de yıkılan sağlık merkezlerini yeniden inşa
etmek veya restore etmek için çalışmalar yürüttüklerini ancak ihtiyaç duyulan
malzemeleri dışarıdan getirmenin "güven eksikliği" ve "başka bir
amaç için kullanıldığı varsayımı" ile çok zor olduğunu söyledi.
Gazze'deki sağlık hizmetlerinin yeniden inşası ve
restorasyonu için sadece başlangıçta 220 milyon dolarlık bir bütçenin
gerekeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Harris, "Ateşkes sağlanan kadar
resmi ve düzgün bir yeniden inşa sürecine başlayamayız." diye konuştu.
- "Bence uluslararası toplumun Gazze'de başarısız
olduğu nokta siyasi çözümün bulunamamış olması"
Harris, uluslararası sağlık topluluğunun Gazze için ayağa
kalktığını, yardım ve destek konusunda güçlü adımlar attığını kaydederek,
"Bence uluslararası toplumun Gazze'de başarısız olduğu nokta siyasi
çözümün bulunamamış olması. Dolayısıyla bir yıl sonra bile, DSÖ ve Birleşmiş
Milletler (BM) sisteminin geri kalanının başından beri talep ettiği şeye, yani
ateşkese yakın değiliz. (Sağlık sistemine yönelik) Daha önce böylesine
sistematik bir yıkım görmedim. Bu hastanelerin imhasının kabul edilemez
olduğunu açıkça belirtmemize, bir hastanenin hedef olmaması gerektiğini
söylememize rağmen gerçekleşti. Ben daha önce böyle bir şey görmedim ve
meslektaşlarım da görmedi. 'Daha kötüsü olamaz' diyorsunuz ve sonra bu
yaşanıyor. Gazze'de gördüğümüz şey bu. Sağlık sisteminin devam etmesinin tek
nedeni Gazze'deki sağlık çalışanlarının olağanüstü kararlılığıdır." dedi.
Bir anne ve büyük anne olarak Gazze'de acı çeken, ihtiyaç
sahibi ve hayatını kaybetmiş bir çocuk gördüğünde çok kötü hissettiğini dile
getiren Harris, bu durumun yaşanmasına insanların asla izin vermemesi
gerektiğini vurguladı.
Kariyerinin büyük bir bölümünü, çocukların aşılanması,
onların hayatta kalmasını sağlayacak hizmetler sunmak ve yetişkinlerin tam
anlamıyla koruyucu bireyler olmaları için çalışarak geçirdiğini hatırlatan
Harris, toplu bir yıkımın yaşandığı ve en küçük mağdurlarının çocuklar olduğu
Gazze'de yaşananlar için sık sık ağladığını söyledi.
Harris, hayatını kaybeden ve esir alınan İsrailli
çocuklar için de üzgün olduğunu ifade etti.
(AA/AF/HÖ)