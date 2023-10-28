Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanmasının ciddi anlamda endişe verici olduğunu bildirdi.

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de gece boyunca yoğun bombardımanın yaşandığı belirtilen açıklamada, çatışmaların hala devam ettiğine dair haberlerin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık çalışanları, hastalar ve siviller tamamen iletişim ve elektrik kesintisine maruz kaldı. DSÖ, acil insani ateşkes çağrısını yineliyor, çatışmanın tüm taraflarına sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için tüm önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık çalışanları, hastalar, sağlık tesisleri ve ambulanslar ile bu tesislerde barınan sivillerin de korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan hastanelerin tahliyesinin mümkün olmadığını yineliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'deki hastanelerin, haftalardır aralıksız süren bombardımanda meydana gelen yaralanmalar nedeniyle maksimum kapasiteyle çalıştığına işaret edilen açıklamada, binlerce sivili tedavi eden hastanelerin hasta sayısındaki hızlı artışa yetişemediği belirtildi.

"DSÖ Gazze'deki personeli ve diğer kurumlarla iletişim kuramıyor." ifadesinin yer aldığı açıklamada, DSÖ'nün, gelişmelerin siviller ve sağlık hizmetleri üzerindeki genel etkisi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı kaydedildi.

-Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

-İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 binden fazlası çocuk, 7 bin 703 kişinin öldüğünü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.