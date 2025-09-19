ABD'deki göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine karar verdi.

Halil, Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle 2024 yılında öğrencisi olduğu Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen protestoya katılmış ve ardından gözaltına alınmıştı.

20 Haziran'da serbest bırakılan Halil'in, iltica başvurusunun yeniden değerlendirildiği 18 Eylül'de görülen davada Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine karar verildi.

Suriye doğumlu ve Cezayir vatandaşı olan Halil'in ailesi Filistinli.

Yargıç Comans, Halil'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek veren öğrenci topluluğuyla bağlantılı olduğunu, daimi ikametgah başvurusunda belirtmediğini söyledi.

Bu bilgilerin kasıtlı paylaşılmamasının "ciddi olumsuz faktörler" teşkil ettiğini belirten Comans, Halil'in sınır dışı edilerek Cezayir veya Suriye'ye gönderilmesine hükmetti.

- Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.