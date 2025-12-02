Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola virüsü salgınının sona erdiğini söyleyen Ghebreyesus, KDC hükümeti ve halkını tebrik etti.

Ghebreyesus, KDC’de Ebola salgının eylülde ilan edildiğini hatırlatarak, hastalık nedeniyle 45 ölümün yaşandığını kaydetti.

Asya'da yaşanan sellerin Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'da yıkıma yol açtığına işaret eden Ghebreyesus, bölgedeki diğer ülkelerin de risk altında olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Endonezya’da 400’den fazla, Tayland’da 160, Vietnam’da 90 ve Sri Lanka’da 300 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Seller, toprak kaymalarına, kritik altyapıda büyük hasara, yerinden edilmelere ve temel hizmetler ile geçim kaynaklarında ciddi aksamalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün hızlı müdahale ekipleri ve kritik malzemeler konuşlandırdığının altını çizen Ghebreyesus, afetten etkilenen topluluklar için temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini desteklediklerini vurguladı.

