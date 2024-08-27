Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” vereceğini duyurdu. Burs için son başvuru tarihi 15 Eylül…

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bursların, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış, başarılı ve maddi imkanı yetersiz öğrencilere dört yıl olarak verileceği ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacağı ifade edildi.

19 Ağustos’ta başlayan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılan burs başvurularının 15 Eylül’de sona ereceği belirtilen açıklamada, başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabileceği kaydedildi.

Açıklamada, detaylı bilgi için mesai saatleri içerisinde 0392 228 7181 numaralı telefonun aranabileceği ifade edildi.