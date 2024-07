Kanada Montreal Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Bölümü’nden Dr. Dilek Sayık, LAÜ Hemşirelik öğrencilerini bilgilendirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu, Kanada Montreal Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Bölümü ve McGill Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Dilek Sayık’ı konuk etti.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Dr. Dilek Sayık’ın “Klinik Hemşireliğinden Doktora Sonrası Eğitime Yolculuk/ The Journey from Clinical Nursing to Postdoctoral Fellowship” konulu konferansı, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Dr. Sayık kendisini tanıtmasının ardından konuşmasına, mezuniyetinin hemen sonrasında acil ve ilkyardım departmanında çalışmaya başladığını ve o sıralardaki hedefinin, sadece cerrahi hemşiresi olarak çalışmak olduğundan bahsederek başladı. Acil departmanına gelen çocuk hastalarla ilgilendiği süreçte, onların korunması gereken incinebilir bir popülasyonu temsil ettiklerini ve onlarla iyi bir iletişim kurabildiğini fark ettiğini söyleyen Dr. Sayık, bir süre sonra çalışma departmanının çocuk hastalıkları olarak değiştirildiğini ifade etti. Bu deneyimlerinden sonra çocuk hemşiresi olarak kariyerine devam etmek isteyen Sayık, mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitimine bu nedenle başladığını söyledi.

Hemşirelikte bilimsel araştırma planlama ve yürütmenin önemine değinen Sayık, doktora tezinde “epilepsi tanısı alan çocukların ebeveynlerine yönelik mobil epilepsi eğitim programı” geliştirdiğini ve bu program ile ebeveynlerin epilepsi yönetiminde bilgi sahibi olmalarını sağladığını ifade etti. Sayık doktora sonrası eğitimine ise, Kanada Montreal Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Bölümü ve McGill Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesiyle birlikte yürütülen proje çalışmasında yer alarak devam ettiğini söyledi.

Sayık klinisyen hemşire olarak çalışmanın önemine değinerek, eş zamanlı olarak lisansüstü çalışma yapmanın zaman zaman zorluklar içerebildiğini belirtti. Bununla birlikte, klinik pratik deneyimlerini, bilimsel çalışmalarına entegre ederek, iyi bir klinisyen araştırmacı ve hemşire olma yolunda ilerlemeye çalıştığını söyleyen Sayık, bu sayede şu anda Kanada’da Postdoctoral Fellowship olarak bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sayık öğrencilere “Hemşirelik mesleği gelişime ve değişime açık bir meslektir, öğrenmenin sonu yoktur, bilginin gücüyle birçok kişiye ve alana dokunabilirsiniz, bazen yeni bir adım atmak zor olabilir, ama pes etmeden yolunuza devam etmelisiniz, bu şekilde başarınız beraberinde gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’in, Dr. Dilek Sayık’ın “lisans mezuniyetinden Kanada’da Postdoctoral Fellowship olma” yolundaki deneyimlerinin, öğrencilerinin kariyer yönetimleri için çok önemli bir örnek olduğunu ifade etmesi, Sayık’a ve katılımcılara teşekkür etmesiyle son buldu.