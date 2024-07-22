Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Dr. Ali Çaygür için uzun yıllar hizmet verdiği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün sabah tören düzenlendi.

Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Dr. Ali Çaygür, dün 58 yaşında hayata veda etmişti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törende konuşan Ali Çaygür’ün kızı Aylin Çaygür, babasının herkes tarafından takdir edilen bir kişi olduğunu belirterek, onunla her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Zor zamanlarında yanlarında olup yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür eden Aylin Çaygür, onun gibi başarılı bir doktor olmak için çok çalışacağını söyledi.

Ali Çaygür’ün uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşları da törende söz alarak, ülkeye ve sağlık sektörüne önemli hizmetler veren Çaygür’ün vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da, Ali Çaygür’ün 20 yıldan fazla bir süre sağlık sistemine katkı koyduğunu belirterek, ülkede pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesinde büyük katkıları olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Ali Pilli de, uzun süre Ali Çaygür’le birlikte çalıştıklarını ifade ederek, pandemi sürecinin başarıyla yürütülmesinde Çaygür’ün ortaya koyduğu çabaya dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise; “Ali benim kardeşimdi, dostumdu” diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti. Dinçyürek, Çaygür’ün dost canlısı ve yardımsever bir kişi olduğunu söyleyerek, “Mekanın cennet olsun, ailen bize emanet” dedi.

Törene katılan Başbakan Ünal Üstel de, Ali Çaygür’ün birçok kişiye şifa dağıttığını ve hiçbir şey esirgemeden tamamen manevi duygularla hastalarına sarıldığını söyledi.

Üstel, Çaygür’ün ülkesini seven ve özveriyle hizmet eden biri olduğunu da belirterek, “En kötü dönemde ülkeye verdiği hizmetler var, acımız büyüktür” dedi. Başbakan Üstel, Çaygür’ün ailesine sabırlar diledi.

Ali Çaygür’ün naaşı Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.