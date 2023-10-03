Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Kolları’nın organizasyonunda tüm ilçe kadın kollarının katılımıyla “Birlik Etkinliği” düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre DP Merkez Kadın Kolları Başkanı Mehtap Özdemirağ, etkinlikte, Demokrat Parti Kadın Kolları'nın uzun bir geçmişten gelen güçlü birlik ve dayanışma geleneğinin önemine işaret etti.

Partinin siyasi başarısı için her aşamada görev alan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Özdemirağ, daha güçlü bir DP için çalışma kararlılığıyla ileriye doğru adımlar atacaklarını belirtti ve bu süreçte kendilerine destek olan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter ve Milletvekili Serhat Akpınar ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu'na teşekkür etti.

Milletvekili ve Genel Sekreter Serhat Akpınar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, görev gereği yurt dışında bulunan Genel Başkan'ın ilettiği özel mesajı paylaştı. Akpınar, partinin tüm ilçe başkanlıklarına, ilçe kadın kollarına, örgütlerin kadın yönetim kurullarına ve Merkez Kadın Kolları Yönetimine başarı dileklerini ileterek, yürüttükleri çalışmalar için teşekkürlerini sundu.

Daha fazla Demokrat Parti kadınını siyasette görmek istediklerini dile getiren Akpınar, DP’nin 50. Yıl Vizyonu olan “Gelecek Kadındır” hedef programını tanıttı.

Etkinlikte özel çekilişlerle ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara destek sağlanması amacıyla yardımlar toplandı.