Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Güneşköy, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Evi'ne devam eden down sendromlu gençler, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de gençlere eşlik etti.

Görüşmede Engelsiz Yaşam Evi'ne devam eden Ömer Elmasoğluları, Öztürkler’e merkezde özel gereksinimli gençler tarafından hazırlanan tabloyu takdim etti.

Kabulde ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, farkındalık günü dolayısıyla düzenlenen ziyaretin önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, çocukların mecliste yapılan çalışmaları merak ettiklerini ve bu ziyaretin onlar için değerli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurguladı.

Öztürkler, farklılıkların toplum için bir zenginlik olduğunu belirterek, “Down sendromlu çocuklarımızın dünyaya bakış açıları, saflıkları, sevgileri ve saygıları bizlere büyük değer katıyor.” dedi.

Öztürkler ayrıca, engellerin kaldırılması gerektiğini ve bu sayede çocukların daha mutlu olacağınıa söyledi. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanda yapılan çalışmaların geliştiğini belirten Öztürkler, halkın farkındalık düzeyinin arttığını ve bakış açısının olumlu yönde değiştiğini söyledi.

Öztürkler, farkındalığın yalnızca özel günlerde değil, her zaman canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Hep birlikte daha güzel günler göreceğimize inanıyorum” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, konuşmaların ardından bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından, Meclis Genel Kurulu’na geçildi.