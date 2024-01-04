Akın: “3 gün boyunca orada insan ve çocuk sesi yoktu… Her moloz parçasının altından kum çıktığını”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasının ikinci gününde İsias Otel’de hayatını kaybeden Doruk ve Alp Akın kardeşlerin amcası Ali Akın da sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Ali Akın deprem sabahını ve Adıyaman’a geliş süreçlerini anlattı.

Akşam saatlerinde Adıyaman’a geldiklerini dile getiren Akın, enkazın üstünü telefonların ışıklarıyla tarayıp, enkazı dinlemeye çalıştıklarını kaydetti.

3 gün boyunca orada insan ve çocuk sesi olmadığını dile getiren Akın, ertesi gün çalışmaların başladığını, ama her moloz parçasının altından kum çıktığını söyledi.

İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un dün bir dizi yalanla kusurlarını kapatmaya çalıştığını söyleyen Akın, mesleği gereği kalıp hesaplarının nasıl yapıldığını anlatarak, Bozkurt’un yalan söylediğini yineledi.

Enkazda iş makineleriyle kendisinin de katıldığı çalışmaları anlatan Akın, enkazın her parçasının dağıldığını, ufalandığını söyledi.

Binanın tek sağlam parçası, kaçak katın parçası olan betonun fotoğrafını mahkemeye sunan Akın, adalete güvendiklerini söyledi.