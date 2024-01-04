Teslim’in, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 13 yılı aşkın süredir devam ettirdiği Güvenli İnternet Eğitimleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleriyle birlikte tüm ortaokul 6. sınıflarına verilmeye devam ediyor.

Telsim ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenli İnternet Eğitimleri kapsamında 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başından bugüne kadar 32 okulda toplam 3404 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verildi.

Eğitimlerde şifre güvenliği, sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı, virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor; internette ev adresi, telefon gibi kişisel ve özel hayata ilişkin bilgilerin yazılmaması konusunda çocuklara uyarılarda bulunuluyor.

Güvenli internet eğitimleri sınav haftasından sonra yeniden başlayacak. Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Mehmetçik Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Dipkarpaz Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şht. Zeka Çorba Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Levent Koleji ve Yakın Doğu Koleji’nin eğitimleri tamamlandı.

Eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Erkan Emirzade, Medine Albayrak, Esat Gürkan, Ali Candemir, Nimet Altınay Hamdi, Bora Tüccaroğlu, Fatoş Özbingül ve Telsim’den IT VAS & ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından verildi.

Tanpınar: “Konu çocuklar ve gençler olduğu zaman çok hassas davranıyoruz”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bilim çağında, teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olan gençlere, interneti güvenli kullanımı konusunda eğitimler veriyor olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Tanpınar, “Konu çocuklar ve gençler olduğu zaman Telsim ailesi olarak çok hassas davranıyoruz ve elimizden geldiğince onlara faydalı olabilecek tüm projelerde yer almaya çalışıyoruz. Güvenli internet eğitimlerimiz uzun yıllardır devam ediyor ve bu projeyle birlikte binlerce çocuğa eğitim verdik, vermeye de devam edeceğiz.” dedi.