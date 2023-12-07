Tarım Bakanlığı, doludan zarar gören tahıl ve yem bitkilerinin zararı ile ilgili değerlendirme sonuçlarının hazırlandığını duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, doludan zarar gören tahıl ve yem bitkilerinin askı listeleri 7-13 Aralık tarihleri (her iki tarih dahil) arasında askıda kalacak.

Üreticiler itirazlarını 13 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapabilecek.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde, askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

Doludan zarar gören köyler şöyle; Turunçlu, Paşaköy, Vadili, İnönü, Akdoğan, Ulukışla, Kurudere, Aslanköy, Yılmazköy, Tuzla, Mormenekşe, Mutluyaka, Yeniboğaziçi, Kalkanlı, Mammari, Alayköy, Gürpınar, Denya, Türkeli.