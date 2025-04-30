(Kamalı Haber)- Rusya’da işlediği dolandırıcılık suçundan hapse mahkum edilen Alexander Delis’in KKTC’de olduğu tespit edildi. Tutuklanan zanlı, iade işlemlerinin tamamlanması amacıyla cezaevine gönderilmesi talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Umut Beyazlar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Nisan 2025 tarihinde Polis Genel Müdürlüğünden alınan yazıda Kazakistan doğumlu Alexander Delis isimli şahısın 03.12.2012 - 16.10.2017 tarihleri arasında Rusya'da vuku bulunan "Dolandırıcılık " suçuna methaldar olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, yazıda zanlı aleyhinde Nizzhny Novgorod City Court'da görülen dava neticesinde 10 yıl hapislik cezasına çarptırıldığının ve cezasını çekmesi için aleyhinde yakalama kararı çıkartıldığının belirtildiğini kaydetti. Polis, yine yazıda zanlının 26.09.2017 tarihinde KKTC'ne giriş yaptığının belirtildiğini açıkladı. Polis, TC Adli makamlarının KKTC'ye başvurarak her iki ülke arasında bulunan Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında Türkiye Cumhuriyetine iade edilmesini talep ettiklerini ifade etti. Polis, zanlının 25 Nisan’da Girne’de tutuklandığını ifade etti. Polis, iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.