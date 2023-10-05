Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili Hazal Reis Eczanesinin sahibi Hazal Reis’in ardından doktor Uzuner’de tutuklanarak, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çifti, mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının hastaların bilgisi olmadan reçete hazırladığını belirtti. Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada Hazal Reis eczanesine ait poşetler ve reçeteler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıdan el yazı örneği alındığını ifade etti. Polis, zanlının 2023 yılı Ocak-Şubat ayları arasında toplam 9 bin 687 reçete yazdığını, bu reçetelerin bin 901 adedinin Hazal Reis Eczanesi için yazıldığını belirtti. Polis, Hazal Reis Eczanesinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiği reçetelerin emare alındığını, 20 reçetede yapılan incelemede 18 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, adlarında reçete yazılan 18 kişiden ifade aldıklarını, bazılarının hiç ilaç almadığını, bazılarının da reçete yazılan ilaçların bir kısmını aldığını söylediğini aktardı. Polis, doktor Uzuner’in ifadesinde ise hastaları görerek, reçete yazdığını beyan ettiğini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek reçeteler, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.