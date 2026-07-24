Ozanköy'de evinde yavru timsah ve canlı mermi bulunan 26 yaşındaki S.K.(E-26) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün akşam S.K’nin evinde polis tarafından yapılan aramada kanunsuz olarak tasarrufunda 6 adet 9 mm çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah bulundurduğu tespit edildi.

- Gemikonağı’nda hırsızlık… İki kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda 8-18 Temmuz’da bir şahsa ait evde muhafaza edilen toplam 500 euro ile 110 bin TL nakit paranın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen T.O.A.(E-30) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.S.(E-23) de tespit edilerek tutuklandı.

- Müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da Ağustos 2025’te bir şirkette çalışan H.T’nin (E-48) şirket adına satılan malzemeler karşılığında müşteriden temin ettiği toplam 9 bin STG parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Bir ton ağırlığındaki inşaat demirini çalan kişi tutuklandı

Mutluyaka’da, 19-23 Temmuz tarihleri arasında, bir şahsa ait inşaat alanından muhtelif ebatlarda yaklaşık bir ton ağırlığındaki inşaat demirinin alınıp çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.T.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

- İzinsiz kömür ocağı yakan şahsa yasal işlem

Yayla-Kalkanlı köyleri arasında, E.K.(E-51), önceki gün, kömür imal etmek amacıyla yetkili makamdan izinsiz olarak üç adet gamini yakarak, havanın doğal bileşenini bozucu gaz ve duman çıkmasına sebep olup çevre kirliliği yaptı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.