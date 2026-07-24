Tarım Dairesi'nin gıda denetimlerinde, şeftali ve çeri domateste limit üstü, salatalık ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 17-23 Temmuz arasında 36'sı ithal, 18'i yerli ürün olmak üzere 54 meyve ve sebzede pestisit analizi yapıldı.

SVS Tic. Ltd ait şeftalide ve Onbaşı Ltd’e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün menşeine iade edildi. Yerli ürünlerde Gelincik’te Cevdet Kurşun’ a ait salatalık ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Ürünler imha edildi.