DOĞANCI KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ

Ergün Yahat

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 15.08.2024 tarihinde, saat 23:00 raddelerinde, Taşpınar-Doğancı Anayolu üzerinde, Doğancı'da sakin Recep ÖZOVALI (E-46) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Doğancı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp boş arazi içerisindeki taşa çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yararlanarak motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.