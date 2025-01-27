“Hristodulidis başka söylüyor, anlaşmalar farklı bir yön veriyor”

Rum basınında bugün yer alan yorumsal bir haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in doğal gaz konusunda başka şeyler söylediği, yapılan anlaşmaların ise konuya başka bir yön verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki 5’inci parseldeki sondajın başlaması dolayısıyla 24 Ocak’ta “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs’ın AB için alternatif ve güvenilir bir doğal gaz kaynağı haline gelmesi amacıyla araştırma faaliyetlerinde bulunduğunu belirttiğini anımsattı.

Hükümetin ilk kez bu hedefe atıfta bulunmadığını, bununla birlikte bunun ülkenin enerji konusunda attığı adımlarla çeliştiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin gidişatının bugün diğer AB üyesi devletlere yönelik değil, geliştirilmesi ve üretiminin başlaması halinde doğal gazın Mısır’a kanalize edilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Bunun ülke içinde elektrik üretilmesiyle ilgili artan ihtiyaçlar konusunda büyük bir pazar olduğunu kaydeden gazete, konunun odak noktasında “Kronos” yatağının bulunduğunu ve bu konuyla ilgili olarak 17 Şubat’ta Güney Kıbrıs, Mısır ve ENI şirketi arasında anlaşma imzalanmasının planlandığını anımsattı.

Haberde, enerji konusundaki uzmanların Mısır’ın elektrik üretimiyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için Güney Kıbrıs’ın doğal gaz yataklarından ticari olarak yararlanılmasının öngörüldüğünü belirttikleri de ifade edildi.

Gazeteye göre siyasi çevreler ise yaptıkları açıklamalarda, Hristodulidis’in söylediği gibi, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’nın ihtiyaçları için alternatif bir doğal gaz kaynağı haline gelmesine ilişkin adımlar görmüyor.

Rum Yönetimi’nin zaman zaman yapılan "büyük" açıklamalara rağmen ihracat altyapılarının geliştirilmesi için herhangi bir çalışma yapmadığını da kaydeden gazete, hidrokarbonlar konusu uzmanı Haralambos Ellinas’ın ise açıklamasında Avrupa’nın, özellikle Ukrayna’daki Rus işgalinin ardından doğal gaz kullanımını her yıl azalttığını söylediğini ekledi.