Çinli bilim insanları, elektrikli diş fırçasının titreşimleriyle etkinleşen, prototip bir diş beyazlatma tozu geliştirdi.

Bilim insanları bulguların, dişleri güvenli bir şekilde beyazlatmak ve ağız sağlığını iyileştirmek için yeni, etkili ve evde uygulanabilen bir tedavi yönteminin önünü açmasını umuyor.

Dişler, genetik faktörler sonucu veya domates ve kahve gibi yiyecek ve içeceklerden dolayı, düzenli fırçalansa bile lekelenebiliyor. Geniş çapta reçete edilen kimyasal beyazlatıcılar lekeleri gidermeye katkı sağlasa da bu süreçte dişlere zarar verdikleri de biliniyor.

Örneğin diş kliniklerinde lekeli dişleri beyazlatmak için yaygın olarak kullanılan peroksit bazlı beyazlatma jelleri ve ağız gargaraları, lekeye yol açan molekülleri parçalayan ancak diş minesine de zarar veren reaktif oksijen türleri (ROT) adlı moleküller üretiyor.

Bilim insanları elektrikli diş fırçasının titreşimleriyle aktive edildiğinde dişleri hem parlatabilen hem de koruyabilen bir toz tasarladı.

Hakemli dergi ACS Nano'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Min Xing, "Bu çalışma, uzun vadeli ağız sağlığı için beyazlatma, diş minesi onarımı ve mikrobiyom dengesini birleştiren güvenli, evde uygulanabilir bir diş beyazlatma stratejisi sunuyor" diyor.

Sadece elektrikli diş fırçasının titreşimleriyle aktive edildiğinde ROT üreten yeni toz, bu süreçte dişleri güçlendirip onarıyor.

Yüklü stronsiyum ve kalsiyum parçacıklarından ve çözelti içindeki baryum titanat bileşiğinden oluşan madde ısıtılarak BSCT adı verilen seramik toz haline getiriliyor.

Diş beyazlatma tozu (ACS Nano / 2026)



Araştırmacılar toz titreştiğinde, kuvars kristallerinin saati çalıştırmasına benzer şekilde küçük bir elektrik alanı oluşturduğunu söylüyor.

Bilim insanları daha sonra elektrik alanının, tozda ROT üreten kimyasal reaksiyonlara neden olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, çay ve kahve kullanılarak yapay yolla lekelenmiş insan dişleri üzerinde laboratuvar deneyleri yaptı.

Dişleri, BSCT ve elektrikli diş fırçasıyla 4 saat fırçalandığında gözle görülür bir beyazlama gözlemlendi.

Bilim insanları bu işlemden geçen dişlerin 12 saatlik fırçalama sonrasında, aynı şekilde lekelenen ancak tuzlu suyla fırçalanan kontrol grubuna kıyasla neredeyse yüzde 50 daha parlak olduğunu saptadı.

BSCT'yle fırçalama, tozda bulunan stronsiyum, kalsiyum ve baryum iyonlarının diş yüzeyinde birikintiler oluşturmasıyla bazı dişlerde hasarlı mine ve dentini de yeniledi.

Araştırmacılar yüksek şekerli diyetle beslenen sıçanlarda da tozu test etti.

4 hafta boyunca BSCT'yle bir dakika diş fırçalamanın, sıçanların iyi ağız bakterilerini geri kazanmasını sağladığı ve periodontitise neden olan Porphyromonas gingivalis ve Staphylococcus aureus bakterilerini öldürdüğü bulundu.

Bilim insanları şöyle yazıyor:

Geleneksel diş beyazlatma teknolojilerinin sınırlamalarını aşan bu strateji, beyazlatma, mineral onarımı, çürük önleme ve ağız sağlığının uzun vadeli bakımı için güvenli, evde uygulanabilir bir alternatif sunuyor.