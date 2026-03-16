Peki bir mineral olan megnezyum vücuda nasıl fayda sağlıyor?

BBC’nin aktardığına göre magnezyum metabolizmaya ve ruh sağlığına iyi geliyor. Magnezyum takviyesinin 60 yaş üstü kadınlarda bilişsel bozuklukların azalmasında etkili olduğu düşünülüyor.

Ayrıca bu mineralin kalp sağlığına ve uyku düzenine iyi geldiği, kemik yoğunluğunu da artırdığı ileri sürülüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu NHS 19 ila 64 yaşları arasındaki erkeklerin günlük 270 miligram magnezyum, aynı yaş grubundaki kadınlarınsa günde 300 miligram magnezyum almasını öneriyor.

Magnezyum daha çok şu gıdalarda bulunuyor:

Yeşil yapraklı sebzeler

Tam tahıllar

Kuruyemişler

Uskumru benzeri balıklar

Et ve süt ürünleri

Magnezyum eksikliğinin zor tespit edilebildiğini söyleyen Louise Dye son 60 yılda tarımsal uygulamalarla birlikte topraktaki magnezyum oranının azaldığını ve ürünlerin verimsizleştiğini açıkladı.

İşlenmiş gıdalarla beslenmenin de yüzde 80-90 oranında megnezyum oranını azalttığı belirtildi.

Yoğun spor, fiziksel aktivite, yetersiz uyku kalitesi ve süresiyle psikolojik stresin de magnezyum kaybına neden olabileceği biliniyor.

Magnezyum kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

*Magnezyum takviyeleri beslenmenin yerini almamalı.

*Ayrıca çok fazla magnezyum almak da riskli. Günde 400 miligramdan fazla almak ishale neden olabiliyor.

*Örneğin günde bir avuç içi kuruyemiş yemek magnezyum takviyesi olarak fayda sağlayabilir.