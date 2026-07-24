BBC’nin aktardığına göre binlerce kişi bölgeden teknelerle ayrıldı.

İtfaiye ekipleri Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ederken, Bordeaux'nun batısındaki turistik bölgeden on binlerce kişi tahliye ediliyor.

Salı günü Saumos'ta başlayan yangınlar gece boyunca devam etti ve alevler 8 bin 700 hektarlık alanı kül etti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bir tarafında Atlas Okyanusu, diğer tarafında ise Arcachon Körfezi bulunan yarımadada 40 bin kişinin tahliye edildiğini ya da tahliye sürecinde olduğunu söyledi.

Nuñez gazetecilere, "Toplam 80 ev yandı, bunlardan yaklaşık 50'si tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.

Arcachon Körfezi kıyısında, Lège-Cap-Ferret'nin güneydoğusunda yer alan Arès'in belediye başkanı da kasabanın tahliye edildiğini açıkladı.

Yerel bir belediye meclisi üyesi, yarımadadan tahliye edilen 2 bin kişinin teknelerle körfezin güney tarafındaki Arcachon Limanı'na ulaştığını söyledi.

Atlas Okyanusu kıyısında daha güneyde, Fransa'nın Landes bölgesindeki Biscarosse kasabası çevresinde Perşembe öğleden sonra başlayan bir başka büyük yangın da 23 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Biscarrosse'ta yaklaşık 18 bin, Parentis-en-Born'da ise 5 bin kişi evlerini, kamp alanlarını, bir huzurevini ve bir yaz kampını terk etmek zorunda kaldı.

Fransa'nın güneybatısında gece boyunca can kaybı bildirilmedi. Ancak Salı günü Bordeaux Havalimanı yakınlarındaki bir yangına müdahale eden iki itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe gecesi ülkedeki orman yangını durumunun, özellikle Gironde bölgesinde, "çok gergin" olduğunu söyledi.

Macron, Avrupa Birliği'nden yardım istediğini ve desteğin kısa süre içinde Hırvatistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan gönderilecek uçaklarla sağlanacağını belirtti.

Gironde Valisi Sophie Brocas, bu sabah erken saatlerde yarımadanın tahliyesinde "son aşamaya" geçilmesi talimatını verdi.

Halka, Bordeaux yönündeki kara yolunu kullanarak bölgeden ayrılmaları söylendi.

Diğer kişiler içinse dört iskeleden tekneler tahsis edildi.

Yarımadanın doğu kıyısı boyunca uzanan bu yol, bölgeden çıkışı sağlayan tek kara güzergâhı.

Gironde bölgesinde Perşembe günü yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti. Tahliye edilenlerin büyük bölümünü yarımadadaki kamp alanlarında kalan ziyaretçiler oluşturuyordu.