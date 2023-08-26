Dışişleri Bakanlığı Limasol’daki cami saldırısını kınadı.

Açıkamada, “GKRY'nin Limasol kentinde bulunan İbrahimağa Köprülü Camii’ne yönelik olarak dün gece yarısından sonra (saat 01:10) yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 2020 yılının Haziran ayında da saldırıya uğrayan, tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken miras özelliği taşıyan caminin kısa sürede ikinci bir saldırıya uğraması Rum tarafının, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması ve İslam karşıtlığının önlenmesi sorumlulukları çerçevesinde, yetersiz kaldığının ve gereken önlemleri almadığının açık bir göstergesidir.” Denildi.

“Bu tür saldırılar sadece Ada’daki iki halk arasındaki güveni zedelemekle kalmayıp, tüm dünyadaki Müslümanları hedef almakta, dinler arası hoşgörü gibi tüm insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte, barış içinde yan yana yaşama anlayışından ne kadar uzak olunduğunu gözler önüne sermektedir.” İfadelerinin kullanıldığı açıklamada olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini talep edildi.

Açıklamada bu tür kabul edilemez olayların tekrar etmemesi için konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesi de talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen akabinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgi talep etttiğini ve konuyu yaından takip ettiğini de vurguladı.