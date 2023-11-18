Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan KKTC vatandaşlarının tahliyesine başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yazılı açıklamayla, Gazze’de bulunan vatandaşların güvenli tahliyesine ilişkin gelişmeleri duyurdu.

Bakanlığın, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ailelerinin güvenli tahliyeleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla gerekli istişarelerin başlatıldığı bildirildi.

Tahliye bekleyen vatandaşların ve ailelerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte Mısır üzerinden ülkeye getirilebilmelerini teminen girişimlerin bir süredir devam ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 50’ye yakın kişi Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaşmıştır. Bu sayının artması beklenmektedir.

Sınırda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından karşılanan sözkonusu grup, Kahire üzerinden havayoluyla ülkemize intikal edecektir.

Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesinin güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

Gelişmeler için Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği ile Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önem arz etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bakanlığın çağrı merkezi numarasının +905338514006 olduğu duyuruldu.