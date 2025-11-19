Milli Eğitim Bakanlığı, İskele Belediyesi önünde bu sabah iki okul otobüsünün karıştığı trafik kazasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kazanın hemen ardından İskele Sağlık Merkezi’ne giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere, ailelerine ile refakatçiye geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Polis Basın Subaylığı’nın bilgilerine dayanılarak kazanın, Serap Aydın yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüsün doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken kavşakta durmayıp anayola giriş yapması ve bu sırada kuzey istikametine seyreden Halil Aksan yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu tıkaması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Mersinlik Köyü’nden İskele bölgesindeki okullara öğrenci taşıyan TPD 485 plakalı otobüste Muharrem Döveç Ortaokulu’ndan 3 öğrencimiz bulunuyordu. Diğer otobüste ise Şehit İlker Karter İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri olmak üzere 17 öğrenci yer alıyordu" denildi.

İki otobüste toplam 20 öğrencinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kazanın ardından 10 öğrencinin kontrol amacıyla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldığı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiği bildirildi. Daha sonra 3 öğrencinin ek tetkikler için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve kısa süreli müşahedenin ardından bu öğrencilerin de taburcu edildiği ifade edildi.



Kazada herhangi bir öğrencinin yara almamasının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, kazada sağ el bileği kırılan otobüs refakatçisi Erken Erkıran’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.