Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Yunan darbesinin ve Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, “Enosis hedefinden uzaklaşmakla suçladıkları Makarios’a karşı Yunanistan destekli EOKA teröristlerinin Nikos Sampson öncülüğünde 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak hedefiyle yaptığı darbenin ardından, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği tehlikeye düşünce Anavatan Türkiye, Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nın verdiği yetkiyle 20 Temmuz 1974’te adaya müdahale etmek zorunlu kalmıştı. Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış, huzur ve güven gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta 15 Temmuz Yunan darbesinin 50’inci yılında Rumların, yoğun silahlanma programları ve açıklamalarından, sebep oldukları Ada’nın kanlı geçmişinden ders çıkarmayıp hâlâ aynı boş hayaller peşinde oldukları apaçık görülüyor” diyen Ertuğruloğlu, Rum yönetimini aklıselime, geçmişten ders çıkarmaya ve Kıbrıs’ın gerçeklerini kabul edip iki ayrı devlet olarak iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yan yana yaşamaya davet ettiklerini belirtti.

- FETÖ darbe girişimi

Ertuğruloğlu, 15 Temmuz 2016’da da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Anavatan Türkiye’de gerçekleştirilen hain darbe girişiminin de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığında, Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu mesajını şöyle sürdürdü:

“Türk milleti, Türkiye’yi esaret altına almak isteyen işgalcilere ve hainlere geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz’da izin vermemiş, Türkiye’nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda kararlı ve güçlü duruşu ile küresel bir aktör olan Anavatanımız Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türk halkının da gücüdür. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Anavatanımız ile daha müreffeh yarınlara omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016’da Anavatan Türkiye’de yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla yad ediyorum.”