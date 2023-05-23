KTOEÖS: “Her eylem çeşiti denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” KTOEÖS: “Her eylem çeşiti denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. ABD, saldırının faillerini bir an önce belirleyip adalet önüne çıkarmalıdır.” ifadelerini kullandı.