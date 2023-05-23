Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. ABD, saldırının faillerini bir an önce belirleyip adalet önüne çıkarmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türkevi Binasına Yapılan Saldırıyı Kınadı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun ve KKTC New York Temsilciliğinin de bulunduğu Türkevi binasına yapılan saldırıyı kınadı.
Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. ABD, saldırının faillerini bir an önce belirleyip adalet önüne çıkarmalıdır.” ifadelerini kullandı.
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