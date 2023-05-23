Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. ABD, saldırının faillerini bir an önce belirleyip adalet önüne çıkarmalıdır.” ifadelerini kullandı.