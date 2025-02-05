Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Tarihçi Yazar Doç. Dr. Mehmet Balyemez’i kabul etti.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Balyemez, ziyarette, “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri, (1923-1960)” isimli kitabını Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na takdim etti.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da, Kıbrıs tarihi üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Balyemez’e çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: rss