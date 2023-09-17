Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Kurul toplantıları kapsamında temaslarda bulunmak üzere, bugün İstanbul’dan New York’a gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul’
İstanbul’daki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Eruğruloğlu, BM Genel Kurul toplantıları kapsamında temaslarda bulunmak üzere bugün New York’a hareket edecek.
New York ve Washington’da temaslarda bulunacak olan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri diplomatlarından Çağrı Kalfaoğlu ile emekli müsteşar ve eski müzakerecilerden Osman Ertuğ eşlik ediyor.