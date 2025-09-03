Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile milli sporcu ve eğitmenlerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, İskoçya’da düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’nda 19’u altın, 13’ü gümüş, 9’u bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazanarak genel klasmanda ikinci olan KKTC Taekwondo milli takım sporcularını ve eğitmenlerini başarılarından dolayı kutladı.

Ertuğruloğlu, genç sporcuların uluslar arası müsabakalarda KKTC bayrağını dalgalandırmalarından ve başarılarından gurur duyduklarını söyleyerek, sporcuların başarılarının artması temennisinde bulundu.