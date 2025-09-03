Gazimağusa, Lefkoşa ve Esentepe’de dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.N.N.(E-27) ve M.W.F’nin (E-31) evinde yapılan aramalarda, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

- Lefkoşa ve Esentepe'de uyuşturucu

Lefkoşa Maraton’u bu yıl Engelsiz Yaşam Evi’ne Spor Kompleksi için koşulacak
Lefkoşa Maraton’u bu yıl Engelsiz Yaşam Evi’ne Spor Kompleksi için koşulacak
İçeriği Görüntüle

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen S.S’nin (E-21) üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 3 adet kağıt parçası ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Öte yandan Esentepe’de, polis ekipleri tarafından H.Ş.D.(E-23) ve Ç.K’nin (E-24) evinde yapılan aramada ise bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselelerle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.