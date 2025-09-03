Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mesajında kandilin sevgi, kardeşlik ve dayanışma için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin idrak edildiği bu mübarek gecenin, insanlığa sevgi, merhamet, kardeşlik ve adalet gibi evrensel değerleri hatırlattığını ifade eden Arıklı, "Mevlit Kandili, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren, kalplerimizi iyiliğe yönelten, insanlığın yolunu aydınlatan ilahi mesajın en güzel şekilde anlaşılması için önemli bir vesiledir” dedi.

Erhan Arıklı, bu özel gecenin, kırgınlıkların bir kenara bırakılması, dostluk ve dayanışmanın artırılması ve yardıma muhtaçlara el uzatılması için eşsiz bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Böylesi günlerde toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, “Unutmamalıyız ki, Mevlit Kandili sadece bir hatırlama günü değil, aynı zamanda yaşamımızı daha anlamlı, daha adaletli ve daha erdemli kılmak için bir çağrıdır” dedi.

Mevlit Kandili’nin ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni eden Arıklı, sağlık, huzur ve kardeşlik dolu günler diledi.

-Berova: “Mevlit Kandili, birliğimizin, beraberliğimizin ve dualarda gönüllerimizin buluştuğu mübarek bir gecedir”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da mesajında, “Mevlit Kandili, birliğimizin, beraberliğimizin ve dualarda gönüllerimizin buluştuğu mübarek bir gecedir” dedi.

Berova, Mevlit Kandili’nin, sadece Peygamber Hz. Muhammed’in doğumunu anmakla kalmayıp, sevgi, kardeşlik, hoşgörü, merhamet ve dayanışma gibi insani değerlerin hatırlanmasına vesile olduğunu belirtti.

“Mevlit Kandili, bizlere insanlığa örnek olan ahlaki değerleri yeniden gözden geçirme, toplum olarak birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlama ve yardımlaşma duygularını güçlendirme imkânı sunmaktadır” diyen Berova, şu ifadeleri kullandı:

“Bu özel gecenin, kalplerimize sevgi ve hoşgörü tohumları ekmesi, toplumumuzun her ferdine sağlık, esenlik ve mutluluk getirmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesini, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

-Çavuş: “Barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunu ve onun hayatının ışığını anmak için idrak ettiğimiz bu mübarek Mevlit Kandili’nde, Allah’ın rahmetinin ve bereketinin üzerimize olmasını diliyorum” dedi.

Mevlit Kandili’nin, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken; sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi değerlerin önemini de bir kez daha hatırlattığını belirten Çavuş, şunları kaydetti:

“Bu geceyi sevdiklerimizle paylaşmak ve manevi bir atmosferde geçirmek, hem gönüllerimizi huzurla doldurur hem de aramızdaki bağları güçlendirir.

Dualarımızın ve kalplerimizde taşıdığımız güzelliklerin hayatımıza barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyor; Mevlit Kandili’nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”